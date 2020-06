Deutsche Meisterinnen : Party light: Wolfsburgs Frauen und die Triple-Chance

Die Frauen vom VfL Wolfsburg durften sich über den vierten Meistertitel in Serie freuen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dominieren weiter die Bundesliga. Nach der vierten Meisterschaft in Serie geht der Blick schnell nach vorne: Zwei Highlights hält die Saison noch bereit - bei einem davon können aber wohl nicht alle Spielerinnen dabei sein.

Auf die große Partynacht mussten die Wolfsburger Fußballerinnen nach dem vierten Meistertitel in Serie verzichten.

Ausnahmsweise hatte das aber nicht nur etwas mit den Vorschriften im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu tun, sondern auch mit dem sportlichen Ehrgeiz von Alexandra Popp, Pernille Harder&Co: Die Meisterschaft soll für die Seriensiegerinnen in dieser so außergewöhnlichen Saison der erste Schritt zum Double und auf lange Sicht sogar zu einem möglichen Triple sein.

Nachdem das Team den ersten von drei möglichen Titeln mit einer Humba auf dem Rasen gefeiert und anschließend im kleinen Kreis noch auf den Erfolg angestoßen hatte, richtete sich der Blick schon wieder nach vorne. „Wir hoffen, dass nach der Saison, wenn dann alles vorbei ist mit dem Pokalfinale - was wir hoffentlich auch gewinnen - die Möglichkeit besteht, noch mal einen schönen Abschluss zu feiern“, sagte Nationalmannschafts-Spielführerin Alexandra Popp. Am 4. Juli trifft der VfL im Endspiel um den DFB-Pokal in Köln auf die SGS Essen und kann seine nationale Vormachtstellung weiter ausbauen.