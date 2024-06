Frauen-Nationalteam Oberdorf und Olympia-Kader: Hrubeschs offene Fragen

„Wegen eines schmerzhaften Schlags in die linke Wade“, wie der DFB mitteilte, war Oberdorf in ihrem 50. Länderspiel und ihrer ersten Partie als Kapitänin in der 37. Minute zunächst auf dem Rasen liegen geblieben. Gestützt von zwei Betreuern und unter Tränen humpelte sie vom Platz, in die Kabine musste die 22-Jährige kurz darauf gar getragen werden. Wie hoch der Preis für das nun gelöste EM-Ticket tatsächlich ausfällt, soll eine Untersuchung in Deutschland klären. Oberdorf war im vergangenen Jahr mit einer Oberschenkelverletzung zur WM nach Australien gereist und verpasste dort das erste Gruppenspiel.