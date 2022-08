DFB-Frauen : Oberdorf sagt Teilnahme an WM-Qualifikationsspielen ab

Muss wegen Grippe für WM-Qualifikationsspiele passen: Lena Sophie Oberdorf. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Wegen einer Grippe-Erkrankung hat Nationalspielerin Lena Oberdorf ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen am 3. Augsut (14.45 Uhr/live im ZDF) in der Türkei und Dienstag darauf (18.30 Uhr/live bei ARD One) in Bulgarien abgesagt.

Eine in Betracht gezogene nachträgliche Anreise der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg sei wegen der anhaltenden Beschwerden verworfen worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Fabienne Dongus (TSG Hoffenheim) nach.

