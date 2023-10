DFB-Frauen Oberdorf kritisiert Voss-Tecklenburg: „Anderes gewünscht“

Für die bevorstehenden Spiele am Freitag gegen Wales und am 31. Oktober in Island betreut Horst Hrubesch das Team. Es geht um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Als Oberdorf konkret darauf angesprochen wurde, ob sie sich eine Rückkehr von Voss-Tecklenburg wünsche, sagte die 21-Jährige: „Dadurch, dass man da eh keine Macht drüber hat, bin ich einfach nur hier, um meinen Job zu machen. Das ist, zwei Spiele zu gewinnen. Alles Weitere wird der DFB dann regeln.“