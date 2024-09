Frauen-Bundesliga Nur Remis trotz Phantomtor: Wolfsburgs schwieriger Start

Dass Stroot und seine Spielerinnen nicht sogar eine Niederlage erlebten, hatten sie der Fehleinschätzung von Schiedsrichterin Nadine Westerhoff zu verdanken. Sie hatte den vermeintlichen Treffer von Nationalspielerin Alexandra Popp zum 3:3 in der 66. Minute anerkannt, obwohl der Ball in TV-Bildern gut sichtbar auf der Torlinie landete und von dort aus wieder ins Spielfeld zurücksprang.Bremens Torhüterin Livia Peng hatte zuvor Popp angeschossen. Von der Angreiferin aus flog der Ball dann mit viel Drall Richtung Werder-Tor. Den VAR wie in der Männer-Bundesliga gibt es bei den Frauen nicht. Das Glück sei im Spiel nicht immer auf der VfL-Seite gewesen, meinte Stroot. „Wenn man das Tor zum 3:3 sieht, dann natürlich schon“, räumte er ein.