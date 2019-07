Frauenfußball-WM : Groenen lässt Hollands Titelträume grünen

Lyon Der Europameister steht nach dem 1:0 gegen Schweden im Finale der Frauenfußball-WM – und das dank einer Ex-Judoka.

Die entschied sich nämlich einst trotz EM-Bronze bei den Juniorinnen gegen eine Judo-Karriere und für den Fußball. So kam die heute 24-Jährige im Jahr 2011 nach Deutschland, wo sie seither für die SGS Essen, den FCR Duisburg und zuletzt vier Jahre lang für den 1. FFC Frankfurt spielte. Nach der WM sucht Groenen eine neue Herausforderung, sie schließt sich dem englischen Erstliga-Aufsteiger Manchester United an.

Märchenhaft ist auch die Oranje-Euphorie, die das Team von Bondscoach Sarina Wiegman in Frankreich beflügelt. So viele Menschen wie noch nie verfolgen das Frauen-Nationalteam. Über fünf Millionen Zuschauer – noch eine Million mehr als beim EM-Finale 2017 – fieberten an den heimischen TV-Geräten mit, was einem sagenhaften Marktanteil von 78,5 Prozent entspricht. Und natürlich hat sich König Willem-Alexander für das Endspiel im Stade de Lyon angekündigt. Das Datum ist zudem ein besonderes: Vor exakt 45 Jahren, am 7. Juli 1974, spielten Cruyff und Co. das erste WM-Finale der Elftal im Münchner Olympiastadion – wo allerdings bekanntlich der Gastgeber mit 2:1 die Oberhand behielt.