Champions League : Nicht bei 100 Prozent: VfL Wolfsburg verspielt Triple-Traum

San Sebastian Olympique Lyon bleibt für den VfL Wolfsburg ein „rotes Tuch“. In der ersten Analyse nach der Niederlage im Champions-League-Finale macht Trainer Lerch einige Unzulänglichkeiten in Abwehr und Angriff aus.

Dass auch der VfL die Qualitäten nach vorn hat, zeigte die zweite Hälfte. Da bekam Lyon Probleme, und folgerichtig fiel auch der Anschluss durch Alexandra Popp (57.). „Wir sind sehr gut zurückgekommen, und wenn das zweite Tor fällt, kann noch einiges passieren“, sagte Popp. Zwingende Chancen konnten sich die „Wölfinnen“ aber nicht mehr erarbeiten, was Lerch bemängelte: „Auch da haben ein paar Prozent gefehlt.“ Das 1:3 durch Sara Bjork Gunnarsdottir in der 88. Minute war nur noch der I-Punkt.

Stolz und Enttäuschung hielten sich beim VfL die Waage. Spätestens zum Trainingsauftakt am Mittwoch sollte das Final-Trauma nach einer ansonsten grandiosen Saison der Wolfsburgerinnen aber verarbeitet sein. Am Freitag startet die neue Bundesliga-Saison gegen SGS Essen. Ob dann auch Pernille Harder noch zum VfL-Aufgebot gehört, wollte auch nach dem Endspiel in San Sebastian niemand im Wolfsburger Lager kommentieren. Die Dänin, am Sonntag zur deutschen Fußballerin des Jahres gekürt, soll vor einem Blitztransfer zum FC Chelsea stehen.