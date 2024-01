DFB-Sportdirektorin Nia Künzer soll als „kritischer Geist“ den DFB voranbringen

Als ARD-Expertin hatte sie in der Vergangenheit oft kritisch auf den DFB und das Frauen-Nationalteam geschaut. „Den Blick will ich mir auch beibehalten“, kündigte sie an. Künzer wurde gleich zu Beginn der Pressekonferenz von DFB-Medienchef Steffen Simon mit einer Aussage nach dem WM-Debakel der DFB-Frauen in Australien konfrontiert. Damals hatte die 34-fache Nationalspielerin und zweifache Mutter aus Wetzlar gesagt, dass es „maximal unglücklich“ sei, dass Neuendorf bei dem Turnier nicht vor Ort gewesen sei.