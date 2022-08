Frauenfußball : Nationalspielerin Huth erhofft sich Aufschwung

Wolfsburg Nach dem erfolgreichen EM-Auftritt der deutschen Fußball-Frauen erhofft sich die Nationalspielerin Svenja Huth mehr Aufmerksamkeit und Begeisterung für den Frauenfußball.

Die Nationalelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war bei der EM in England im Juli Vize-Europameister geworden. Die Fernsehübertragungen der Spiele hatten Rekord-Einschaltquoten verzeichnet. Es sei ein Fortschritt, dass das Länderspiel gegen Frankreich am 7. Oktober zur besten Sendezeit (20.30 Uhr) in der ARD laufe, sagte Huth: „Wir hoffen, dass das Stadion in Dresden voll sein wird und viele Zuschauer auch einschalten.“