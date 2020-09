Eintracht-Neuzugang : Nationalkeeperin Frohms hofft auf gute Zeiten in Frankfurt

Frankfurt/Main Merle Frohms ist die Nummer 1 im Tor der deutschen Fußballfrauen. Ihr neuer Club ist das spannendste Projekt der Bundesliga. Die Ex-Freiburgerin soll die Eintracht mit nach oben führen.

Die 25 Jahre alte Nummer 1 im deutschen Tor ist der prominenteste Neuzugang der ambitionierten Frankfurterinnen. „Ich sehe bei der Eintracht sehr großes Potenzial. Wir wollen in der Bundesliga eine gute Rolle spielen und auch gegen größere Vereine unser Können zeigen“, sagte Frohms der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonauftakt am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Werder Bremen. Die Großen, das sind Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg und der FC Bayern München, die regelmäßig in der Königsklasse spielen.

Ein Anreiz auch für Frohms, zumal am Saisonende erstmals auch der Tabellendritte das Ticket für den internationalen Wettbewerb löst. „Die Entwicklung unseres jungen Teams steht im Vordergrund. Wir werden die Saison nutzen, um zu sehen, wohin die Reise gehen kann“, sagte die vom SC Freiburg in die Mainmetropole gekommene Torfrau.

Die in Celle geborene BWL-Studentin tauscht sich wie andere Nationalspielerinnen in der Corona-Zeit regelmäßig mit Voss-Tecklenburg aus. „Natürlich meist in Videokonferenzen oder per Telefon. Es gab auch ein virtuelles Livecooking-Event“, erzählte sie.