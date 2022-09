FC Chelsea : Nach Krebsdiagnose: Nationaltorhüterin Berger gibt Comeback

London Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist nach ihrer erneuten Krebsdiagnose mit starken Paraden und einem Sieg auf den Fußballplatz zurückgekehrt.

„Ich freue mich, wieder zu Hause in Kingsmeadow mit all unseren Fans zu sein. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Her mit dem Rest der Saison“, schrieb die 31-Jährige vom FC Chelsea nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Manchester City auf Instagram. Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Stadion verhinderte Berger vor allem durch ihre Leistung in der ersten Halbzeit einen Rückstand ihres Teams.