DFB-Frauen : Mit Neuling Anyomi gegen England - Kapitänin Popp fraglich

Frankfurt/Main Nicole Anyomi steht erstmals im Länderspiel-Aufgebot der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte die 20-jährige Essenerin am Montag für die Partie gegen England am 27. Oktober (16.00 Uhr/ARD) in Wiesbaden. Zum 24 Spielerinnen umfassenden Kader gehört nach längerer Verletzungspause Klara Bühl (FC Bayern München). Zudem kehrt nach längerer Abwesenheit auch Lena Petermann (HSC Montpellier) in die Nationalmannschaft zurück.