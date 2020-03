Nationaltorhüterin : Merle Frohms gefordert: Als Nummer 1 positionieren

Freiburg Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Torhüterin Merle Frohms vor dem ersten Turnier als Nummer 1 in der DFB-Auswahl gelobt - aber auch in die Pflicht genommen.

„Merle hat bei ihren Auftritten im Nationalteam bisher immer überzeugt. Sie ist eine spielende Fußballerin, die sich etwas zutraut. Eine Torhüterin, die auch mit dem Ball am Fuß unser Spiel schon entwickeln kann“, sagte die 52 Jahre alte Trainerin vor dem Auftaktspiel der Frauenfußball-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup am Mittwoch (18.00 Uhr) in Faro gegen Schweden.