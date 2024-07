Fußball Melanie Leupolz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Das teilten beide Vereine mit, machten aber keine Angaben zu den Ablösemodalitäten und zur Laufzeit von Leupolz' Vertrag in Madrid. Die 30-Jährige war zuvor vier Jahre in London aktiv, gewann in dieser Zeit neun Titel und brachte im Herbst 2022 einen Sohn zur Welt.