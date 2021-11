Vor Spitzenspiel : „Mega-spannend“: Tobender Kampf in der Frauen-Bundesliga

Frankfurt/Main In der Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga gibt's kein Niemandsland: Von den zwölf Mannschaften kämpfen derzeit sechs um den Titel und die drei Champions-League-Plätze, sechs um den Klassenerhalt.

„Das ist toll. Es ist ein Bild, das unsere Liga zurecht repräsentiert. Sie ist gerade mega-spannend“, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Sie erhofft sich einen Effekt für die EM 2022 in England: „Das stärkt auch unsere Spielerinnen.“ Am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport) kommt es nun zum Schlager zwischen dem deutschen Meister FC Bayern und Verfolger und Pokalsieger VfL Wolfsburg.

Wie eng alles beieinander liegt, zeigen zwei Ergebnisse seiner Frankfurterinnen um Nationaltorhüterin Merle Frohms. Die besiegten erst den FC Bayern mit 3:2, unterlagen dann Wolfsburg mit 2:3 - der entscheidende Treffer fiel jeweils kurz vor Schluss. Vorne mischen auch noch der 1. FFC Turbine Potsdam, Bayer Leverkusen und Champions-League-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim mit. Leverkusen muss sich am Sonntag (13.00 Uhr/Magenta Sport) in Hoffenheim allerdings zum ersten Mal gegen ein Spitzenteam beweisen. Hinter dem führenden Sextett beginnt in der Zwölfer-Liga wie mit dem Lineal gezogen die Abstiegszone. Graues Mittelfeld in der Tabelle? Nicht vorhanden.