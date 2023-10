Fußball Liga-Premiere: Bayern-Frauen spielen in Allianz Arena

Im vorigen Jahr trat das Team von Trainer Alexander Straus in der Champions League bereits in der Allianz Arena an, damals gegen den FC Barcelona vor 24.000 Leuten. Den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga hält die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt aus der vorigen Saison, die 38.365 Fans ins Stadion lockte.