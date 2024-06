Frauen-Fußball Leupolz und Huth werden vom DFB offiziell verabschiedet

Das kündigte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im Gespräch mit dem Nachrichtenportal „t-online“ am Mittwoch an. Auch Bundestrainer Horst Hrubesch soll in seinem letzten Heimspiel als Nationaltrainer der Frauen gewürdigt werden. Er betreut die DFB-Frauen aber noch bei den Olympischen Spielen in Paris und übergibt dann sein Amt an Christian Wück.