DFB-Fußballerinnen Letzter Olympia-Test für DFB-Frauen gegen Österreich

Nach der ernüchternden Niederlage in Island hoffen die DFB-Frauen in Hannover auf ein Erfolgserlebnis, um mit Selbstvertrauen zu den Sommerspielen zu reisen. Das Nationalteam startet bei Olympia am 25. Juli in Marseille gegen den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne.