Champions League : Letzte Chance vor dem Umbruch? VfL-Frauen wollen „den Pott“

San Sebastian Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg steht erneut im Finale der Champions League. Zweimal holte man schon den Titel, zweimal verlor man zuletzt gegen den Dauerrivalen Lyon. Beim VfL hat man das Gefühl: Wir sind wieder dran!

Mindestens einmal noch die Champions League gewinnen, bevor es zum großen Umbruch kommt - das ist in Wolfsburg das Ziel. „Jedes Mal, wenn wir so ein schweres Spiel haben, macht uns das stärker. Wir wachsen dann zusammen“, sagte die Schwedin Rolfö. „Es sagt viel über den Verein aus, dass jeder gewinnen will und so eine starke Siegermentalität hat. Ich hoffe, wir schaffen das am Sonntag!“