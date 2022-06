Nationalspielerin : Laura Freigang: „Wir Frauen sind länger unbeschwert“

Erfurt Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang spürt keinen Neid auf die finanziellen Bedingungen im männlichen Profi-Bereich.

„Natürlich spielt das Geld eine große Rolle und alles, was mit dem Geld an Drumherum mitkommt. Das Geld verändert die Strukturen enorm“, sagte die 24-Jährige von Bundesligist Eintracht Frankfurt im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wir Frauen sind länger unbeschwert. Das ist ein großer Luxus.“

Sie sei nicht neidisch, dass ihre männlichen Kollegen so früh so viel Geld verdienen. „Der Fußball bei uns fühlt sich noch immer sehr ehrlich und direkt an. Das finde ich angenehm, das wünschen sich auch viele Fans - und darin liegt eine Möglichkeit, unsere Position zu stärken“, meinte sie.