Fußball-Nationalteam Künzer fordert „mehr Klarheit“ von DFB-Kapitänin Popp

Popp hatte zuletzt Rücktrittsgedanken geäußert, gleichzeitig aber betont, dass sie der Mannschaft angesichts der Krise helfen wolle. Deutschlands Fußballerin des Jahres vom VfL Wolfsburg deutete nach dem 4:0 gegen Island am Dienstagabend in Bochum nur an, dass sie bei den beiden nächsten Nations-League-Spielen Ende Oktober dabei sein werde.