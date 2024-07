Olympische Spiele Kreuzbandverletzung: Oberdorf fällt für Olympia aus

Die großartige Stimmung vor 43 953 Zuschauern in Hannover, der letzte erfolgreiche Härtetest vor den Sommerspielen nach dem zuletzt ernüchternden 0:3 in Island - all das war wie weggewischt wenige Minuten nach dem Abpfiff angesichts von Oberdorfs Verletzung. Stürmerin Lea Schüller, die mit ihrer künftigen Münchner Clubkollegin kürzlich noch im Urlaub war, hatte nach dem Spiel Tränen in den Augen.