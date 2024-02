Fußball Knie-Operation bei Wolfsburgs Nationalspielerin Lattwein

Lattwein hatte sich bereits vor der Winterpause eine Knie-Prellung zugezogen, die seitdem immer wieder Probleme machte. Deshalb wurde sie am Donnerstag am Schleimbeutel des rechten Knies operiert. Ihr Einsatz beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München am 23. März ist deshalb in Gefahr.