Fußball-Bundesliga der Frauen Knappe Niederlage als Aufbauhilfe für Turbine Potsdam

Am kommenden Wochenende legt die Bundesliga bereits eine Pause ein, für Turbine steht dann das Derby im DFB-Pokal am 8. September bei Regionalligist Viktoria Berlin an. Bereits vor zwei Jahren trafen beide Mannschaften in der zweiten Runde aufeinander. Mit 3:2 nach Elfmeterschießen setzte sich Turbine damals durch, die Saison endete aber mit dem Abstieg. Weiterkommen will die klassenhöhere Mannschaft auch diesmal, nur soll es dann in der Bundesliga ein Happy End geben.