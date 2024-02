Frauenfußball Kim Kulig: Als Trainerin „einfach drauflos gegangen“

„Es hängt mir manchmal schon noch nach, dass ich so früh aufhören musste. Weil ich noch in einem Alter bin, wo viele meiner Kolleginnen noch spielen“, sagt sie. „Ich habe es lange nicht so akzeptiert. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Jetzt bin ich einfach nur froh und dankbar, dass ich Trainerin sein kann.“ Beim FC Basel läuft ihr Vertrag bis 2025 - in dem Jahr findet auch die EM in der Schweiz statt.