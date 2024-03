Frauenfußball Keine schwere Verletzung: Entwarnung bei Alexandra Popp

Die 32 Jahre alte Kapitänin des VfL und des deutschen Nationalteams wird womöglich sogar rechtzeitig zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern München am kommenden Samstag wieder fit. Popp hatte sich bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim ohne gegnerische Einwirkung verletzt und musste schon in der 34. Minute ausgewechselt werden.