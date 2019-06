Frauenfußball-WM : Keine Rechenspielchen: DFB-Team will Gruppensieg sichern

Keine Rechenspielchen: DFB-Team will Gruppensieg sichern

Montpellier Der Teamgeist soll Deutschlands Fußballerinnen bei der WM jetzt auch zum Gruppensieg tragen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schob am Vorabend des letzten Vorrundenspiels gegen Südafrika Kritik an den bislang schwachen spielerischen Leistungen der DFB-Auswahl beiseite.

„Wir werden nicht mit einzelnen Spielerinnen irgendwelche Spiele entscheiden können. Es braucht alle dafür“, sagte sie in Montpellier.

Nach zwei mühsamen 1:0-Siegen gegen China und Spanien hat das deutsche Team beim Turnier in Frankreich schon den Einzug ins Achtelfinale sicher. Gegen Südafrika geht es darum, als Gruppenerster ein frühes K.o.-Duell mit den USA zu vermeiden. In Titelform scheint der zweimalige Weltmeister Deutschland aber noch nicht.

So zeigte sich zuletzt Ex-Nationalspielerin Inka Grings besonders von den erfahrenen Spielerinnen Alexandra Popp, Lena Goeßling und Verena Schweers enttäuscht. Voss-Tecklenburg wollte darauf nicht eingehen. „Ich werde nichts extern über einzelne Spielerinnen erzählen“, sagte die 51-Jährige.

Sie verwies jedoch darauf, dass die Mannschaft grundsätzlich sehr selbstkritisch sei. „Ich habe noch keine Spielerin in diesem Turnier erlebt, die gesagt hat: „Ich bin zufrieden mit mir“. Im Gegenteil. Manchmal sind sie sogar überkritisch.“ Führung zeige sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Gerade wenn es einmal nicht so gut gelaufen sei, müsse man die Spielerin stärken. „Das tun wir - und das tun in ganz herausragender Weise unsere Führungsspielerinnen.“