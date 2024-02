Frauenfußball Kapitänin Renard fehlt Frankreich gegen DFB-Team

Wie aus dem veröffentlichten Kader hervorgeht, wird die Abwehrchefin wegen einer Oberschenkelverletzung nicht beim Spiel am 23. Februar (21.00 Uhr/ARD) in Lyon dabei sein. Dafür steht Stürmerin Delphine Cascarino erstmals nach ihrem im Mai erlittenen Kreuzbandriss wieder in dem 24-köpfigen Aufgebot.