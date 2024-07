Fußball-Frauen Kapitänin Popp zurück bei der DFB-Auswahl

Kapitänin Alexandra Popp ist wieder zum Frauen-Nationalteam gestoßen. Die 33 Jahre alte Stürmerin, die bei der 0:3-Niederlage in Island wegen einer Fußreizung gefehlt hatte, traf im Quartier in Hannover ein, wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte. Ob die Wolfsburgerin beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover gegen Österreich spielen kann, ist unklar.