Turnier in England : Kapitänin Popp: EM-Erfolg „extrem wichtig“ für Frauenfußball

Turnier in England

«Ich glaube, mit uns ist zu rechnen», sagt DFB-Kapitänin Alexandra Popp vor dem Start der EM in England. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

London Für „extrem wichtig“ hält DFB-Kapitänin Alexandra Popp ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England.

„Mit unserem Erfolg sind wir ja mit daran beteiligt, wie es mit dem Frauenfußball in Deutschland weitergeht - das mus man schon so knallhart sagen“, betonte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Das ist uns bewusst, wir wissen um diesen gewissen Druck.“