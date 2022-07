Frauen-EM : Kapitänin Alexandra Popp mit Schnauzer bei Medienauftritt

Sorgte bei der Pressekonferenz in Watford für Gelächter: Kapitänin Alexandra Popp (l). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Watford Die Kapitänin Alexandra Popp hat bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams als „Alexander Popp“ in Watford für großes Gelächter gesorgt. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg erschien zwei Tage vor dem EM-Finale gegen England in Wembley mit einem aufgeklebten Schnauzer.

Die DFB-Frauen spielen am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) in London gegen das Gastgeber-Team um ihren neunten EM-Titel. Popp führt zusammen mit ihrer englischen Rivalin Beth Mead (beide sechs Treffer) die Torjägerliste an.