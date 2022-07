EM in England : „Kann mich mal jemand kneifen?“ - England träumt vom Titel

EM in England

London England hofft nach dem starken 4:0 gegen Schweden und dem Einzug ins EM-Finale auf den großen Triumph. Was den Männern 2021 verwehrt blieb, soll nun den Frauen gelingen - der Titel im eigenen Land.

Englands furioser Einzug ins EM-Finale durch das 4:0 (1:0) der Gastgeberinnen gegen Schweden sorgte nicht nur in Sheffields Bramall Lane und beim Fanfest auf Londons Trafalgar Square für viel Begeisterung. Ganz England freut sich jetzt auf das Endspiel am Sonntag im Wembley-Stadion und träumt vom ersten großen Titel für die Lionesses.

Wiegman: „Wollen, dass das Land stolz auf uns ist“

„Wir haben vor dem Turnier gesagt, dass wir die Nation inspirieren wollen, und ich glaube das tun wir“, stellte Nationalcoach Sarina Wiegman nach dem umjubelten Sieg fest. „Wir wollen, dass das Land stolz auf uns ist.“ Wiegmann hatte den Titel 2017 als Trainerin der Niederlande gewonnen und könnte den Erfolg mit England wiederholen. Der Finalgegner stand am Dienstagabend noch nicht fest - und war Wiegmann auch egal. „Es spielt keine Rolle, gegen wen wir spielen.“

Klar ist: Wenn ihr Team in Wembley so auftritt wie in Sheffield, wird es für jeden Gegner schwer werden. Der „Telegraph“ nannte den Halbfinal-Auftritt etwas brachial eine „Zerstörung der Schwedinnen“. Beth Mead (34. Minute), Lucy Bronze (48.), Alessia Russo (68.) und Fran Kirby (76.) beendeten mit ihren Toren nach drei verlorenen Halbfinals (EM 2012, WM 2015, EM 2017) die Negativserie der Lionesses, die erstmals seit 2009 wieder ein EM-Endspiel erreicht haben.