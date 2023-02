Nach Streit : Kanadas Fußball-Verbandschef Bontis kündigt Rücktritt an

Kanadas Fußball-Verbandschef Bontis kündigt Rücktritt an

Ottawa Es rumort schon länger in Kanadas Fußball-Verband, die Nationalmannschaften haben Konflikte mit der Führung nicht gescheut. Nun gibt es personelle Konsequenzen.

Zuvor hatten laut kanadischen Medienberichten 13 Präsidenten von Provinzverbänden in einem Brief die Demission des 53-Jährigen gefordert. Bontis, seit 2020 Verbandschef und seit 2012 Vorstandsmitglied, war zuletzt heftig in die Kritik geraten.