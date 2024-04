Nationalteam Jule Brand: Das „Golden Girl“ will sich frei dribbeln

Doch dann stagnierte Brand, ging bei der WM 2023 in Australien wie das ganze Nationalteam unter. Hektische Aktionen, taktische Defizite, falsche Laufwege häuften sich - ebenso wie die kritischen Stimmen. Die kamen sogar aus ihrem eigenen Verein. Sportchef Ralf Kellermann bemängelte im „Kicker“ die mangelnde Konstanz in ihren Leistungen. Er verwies zwar auf ihr junges Alter, sagte aber auch deutlich: „Wenn Jule eine Top-Spielerin werden will, muss sie hart an sich arbeiten und zu einhundert Prozent für den Fußball leben.“ Bei dem, was alles auf sie einprassele, sei das nicht so einfach: „Wir helfen Jule bestmöglich, aber ihr Umfeld können wir nicht beeinflussen.“