Ex-Bundestrainerin : Jones: Keine Rückkehr „solange dieselben Männer dort sitzen“

Die ehemalige Frauen-Bundestrainerin Steffi Jones: „Gerade als Frau in einer Männerdomäne wie dieser ist es wirklich schwer.“. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin Die frühere Bundestrainerin Steffi Jones hat eine Rückkehr zum Fußball vorerst ausgeschlossen.

„Gerade als Frau in einer Männerdomäne wie dieser ist es wirklich schwer. Aber diesen Kampf will ich gar nicht führen. Solange dieselben Männer dort sitzen, werde ich nicht zurückkehren“, sagte die 48-Jährige in einem Interview von „web.de News“ und ergänzte: „Ich würde den Fußball nie ausschließen, aber die Fußballwelt ist einfach eine andere.“