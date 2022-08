Frauenfußball : „Ist ein Traum“: Eintracht-Frauen heiß auf Duell mit Ajax

Eintracht Frankfurt trifft im Finale um den Einzug in die nächste Champions-League-Runde auf Ajax Amsterdam. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hjørring Eintracht Frankfurts Frauen fiebern nach dem erfolgreichen Auftakt dem Finale um den Einzug in die nächste Champions-League-Qualirunde entgegen.

„Wir sind ins Finale eingezogen, deshalb bin ich mega glücklich. Jetzt heißt es, zu regenerieren und am Sonntag ein tolles Finale gegen Ajax Amsterdam zu spielen“, sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (13.00 Uhr/EintrachtTV). „Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam in der Champions League - das ist doch ein Traum!“, sagte Arnautis nach dem 2:0 gegen den dänischen Gastgeber Fortuna Hjørring freudig.