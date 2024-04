Nationalteam Hrubeschs Rückkehr nach Österreich: „Noch viele Freunde“

Von Olympischen Spielen kann der Europameister von 1980 aber einiges erzählen, was er - auf Nachfrage - auch schon getan hat und in den nächsten Monaten sicher noch öfter tun muss. Mit den DFB-Männern holte Hrubesch 2016 in Rio de Janeiro Silber. Auch mit den Frauen strebt er im Sommer in Paris eine Medaille an - und wünscht sich sehr, dass er noch einmal ins Olympische Dorf einziehen darf.