Nachfolger von Hrubesch Hrubesch-Nachfolger Wück startet mit Begeisterung

Gegen England gibt Wück am 25. Oktober beim Testspiel im Londoner Wembley-Stadion auch sein Debüt. Sein erstes Heimspiel folgt drei Tage später in Duisburg gegen Australien. Für die DFB-Auswahl steht als nächstes großes Turnier im kommenden Sommer die Europameisterschaft in der Schweiz an, die nächste WM findet 2027 in Brasilien statt - nach Wücks Vertragsende.