Deutsche Fußballerinnen Hrubesch-Nachfolger Wück bei Olympia auf der Tribüne

Hrubesch hatte in einem „Sport Bild“-Interview erklärt: „Wir haben eine klare Abmachung: Er kann sich alle Spiele anschauen, das hat er bisher auch getan. Aber wir unterhalten uns dann, wenn das Turnier vorbei ist.“ Die DFB-Frauen peilen eine Medaille in Paris an. Neben dem WM-Vierten aus Australien sind Rekordweltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne die Vorrundengegner.