Frauenfußball Hrubesch-Nachfolge: DFB „auf alles vorbereitet“

„Die Szenarien sind klar und wir sind auf alles vorbereitet“, versicherte Sportdirektorin Nia Künzer vor dem Nations-League-Halbfinale der DFB-Frauen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in Lyon gegen Frankreich. Falls das Team von Interimscoach Hrubesch die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris verpatzt, wäre die Amtszeit des 72-Jährigen in wenigen Tagen eigentlich beendet.