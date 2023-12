Frauen-Nationalmannschaft Hrubesch mag alle - und alle mögen Hrubesch

Nach dem wichtigen 3:0-Sieg im Nations-League-Spiel gegen Dänemark haben die Fußball-Nationalspielerinnen Interimsbundestrainer Horst Hrubesch ausgiebig gelobt. Er halte jeden für wichtig, „also einfach alle, die zu diesem Team dazu gehören“, sagte Kapitänin Alexandra Popp. „Und das macht dann das Gefüge wieder so zusammen.“ Im Rostocker Ostseestadion feierte der 72 Jahre alte Hrubesch am Freitagabend seinen dritten Sieg im dritten Spiel, nachdem er Anfang Oktober erneut als Interimsbundestrainer eingesprungen war. Das DFB-Team hat damit weiter alle Möglichkeiten, sich aus eigener Kraft für Olympia 2024 in Paris zu qualifizieren.