Frauen-Nationalmannschaft Hrubesch lässt Frage nach DFB-Kapitänin offen

Die etatmäßige Spielführerin Alexandra Popp fehlt wegen Kniebeschwerden in den ersten Gruppenspielen am 5. April (20.30 Uhr/ARD) in Linz gegen Österreich sowie am 9. April (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen gegen Island. Vor der Ausscheidung für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz und den Olympischen Spielen im Sommer in Paris hatte die stellvertretende Kapitänin Svenja Huth ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.