Fußball-Frauen Hrubesch braucht „komplette“ Veränderung bei DFB-Frauen

Mit der Bürde einer 0:3-Packung gegen Island und Fragezeichen um Kapitänin Alexandra Popp gehen die deutschen Fußballerinnen in ihren letzten Härtetest vor den Sommerspielen in Frankreich. „Jetzt sind wir ganz klar in der Verpflichtung, es im nächsten Spiel komplett zu verändern. Richtung Olympia natürlich auch“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch vor der Partie gegen Österreich in der EM-Qualifikation am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover.