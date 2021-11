Champions League : Hoffenheim-Frauen: Keine weiße Fahne vor Barcelona-Spielen

St. Leon-Rot Hoffenheims Fußballerinnen fordern in der Champions League den FC Barcelona. Aus dem Leistungszentrum in St. Leon-Rot kommen regelmäßig Nationalspielerinnen.

Dann wird er vielleicht auch seinen Kollegen Gabor Gallai persönlich kennenlernen. Der 42-Jährige hat die Hoffenheimerinnen in dieser Saison in die neu eingeführte Gruppenphase der Königsklasse geführt. Nach einem 5:0 gegen die Däninnen von HB Køge und einem 0:4 bei Arsenal Women FC stehen nun zwei Highlights der Clubgeschichte an: Die TSG fordert am Mittwoch in Barcelona und genau eine Woche später (jeweils 18.45 Uhr/DAZN) zuhause den Titelverteidiger.