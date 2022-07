EM in England : „Herz gegen Herz“ im Viertelfinale - Schüller vor Rückkehr

London Nach neun Punkten und 9:0 Toren träumen die DFB-Frauen vom neunten EM-Titel. Aber im Viertelfinale wartet erst einmal ein Gegner mit vielen Gesichtern aus der Bundesliga. Torjägerin Lea Schüller ist bereit für eine Rückkehr nach ihrer Corona-Zwangspause.

Ein Duell „Herz gegen Herz“

Die makellose Vorrundenbilanz und vor allem die Mentalität lassen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg voller Vertrauen in ihr Team ins Spiel gehen. „Man hat gesehen, dass die Mannschaft unglaublich gut funktioniert, auch Spielerinnen, die von der Bank kommen, hinter einem stehen. Es macht unfassbar Spaß, mit so einem Spirit und Teamgeist aufzulaufen“, sagte die 54-Jährige. „Ich bin sehr entspannt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir eine gute Leistung bringen. Wenn wir sofort wach sind, da sind, dann sind wir einfach gut.“

Voss-Tecklenburg: „Das wird kein Spaziergang“

Aber auch die Österreicherinnen „werden laufen bis zum Umfallen“, warnte Kapitänin Alexandra Popp, die in jedem Vorrundenspiel ein Tor erzielt hat. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg könnte wieder von Anfang an auflaufen. Wobei Torjägerin Lea Schüller vom FC Bayern München das Abschlusstraining absolvierte, nachdem sie wegen eines positiven Corona-Tests fast eine Woche lang im Mannschaftshotel isoliert war. Manchmal können man „ja auch den inneren Schweinhund ganz gut überwinden, dann spielt vielleicht nicht die Fitness eine Rolle, sondern der Wille. Und dass sie einen großen Willen hat, steht außer Frage“, sagte Voss-Tecklenburg.

Die verflixten Viertelfinals der jüngsten Historie sind Warnung genug für den zweimaligen Weltmeister und Olympiasieger von 2016: Bei der EM 2017 in den Niederlanden scheiterte die DFB-Auswahl auf dem Weg ins Halbfinale an Dänemark, bei der WM 2019 in Frankreich an Schweden. Und im Verband ist immer noch das 0:1 nach Verlängerung gegen den späteren Titelgewinner Japan bei der Heim-WM 2011 in Erinnerung, das den Gastgeber aus allen Träumen riss.