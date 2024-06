EM-Qualifikation Hegering verletzt - Hrubesch trotzdem zuversichtlich

Hegering ist eigentlich unverzichtbar in der DFB-Auswahl, gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Juli und August in Frankreich. Das zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit gegen die Polinnen - als sie nicht auf dem Platz stand. Nicht nur, dass es schon nach 28 Sekunden 0:1 gegen die deutsche Mannschaft stand und die Abwehr keine gute Figur machte. Auch in der Folgezeit wackelte die Defensive bedenklich.