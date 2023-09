Frauen-Fußball Gwinn zurück im DFB-Team: Volles Vertrauen in meinen Körper

„Ich bin super stolz, wieder mit dem Adler auf der Brust im Training zu sein und freue mich einfach auf alles, was kommt“, sagte die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern München vor dem Nations League-Spiel der deutschen Frauen gegen Dänemark an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg. In dem neuen Wettbewerb geht es für Popp, Gwinn und Co. um die Olympia-Qualifikation. Das zweite Gruppenspiel steht am kommenden Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island an.