Frauen-Bundesliga Gwinn trifft traumhaft: Bayern schlagen Leverkusen

Die Wolfsburgerinnen sind auch in dieser Saison schärfster Verfolger des FC Bayern. Nach dem 4:1 am Samstag beim 1. FC Köln liegt der VfL weiter einen Punkt hinter den Münchnerinnen auf Platz zwei. Dritter ist Eintracht Frankfurt, das im Verfolgerduell am Sonntag den Vierten TSG Hoffenheim 3:1 besiegt hatte.