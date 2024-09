Fußball Goldgrube Champions League? Nicht für die Frauen

In der vergangenen Saison erreichte kein deutsches Team die K.o.-Runde der Champions League. Für die Gruppenspiele, die am Freitag ausgelost werden, gesetzt ist der FC Bayern München als Meister. Eintracht Frankfurt blieb in diesem Sommer schon in der Qualifikation hängen. 2023 war es der VfL Wolfsburg selbst, der in den Playoffs an Paris FC scheiterte. Topspielerinnen wie Dominique Janssen (Manchester United), Ewa Pajor (FC Barcelona) und Jill Roord (Manchester City) verließen in den vergangenen 15 Monaten den Verein.