Nach verpasster Olympia-Quali : Goeßling tritt aus Nationalelf zurück

Berlin Lena Goeßling hat als erste Spielerin nach dem WM-Aus ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet. „Ich stehe der Nationalmannschaft in Zukunft nicht mehr zur Verfügung“, sagte die 33 Jahre alte Fußballerin vom VfL Wolfsburg der „Bild“.

Die Mittelfeldspielerin war beim WM-Turnier in Frankreich nur ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Beim 1:0-Sieg im Gruppenspiel gegen Spanien stand sie in der Startelf. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war am Samstag im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden.